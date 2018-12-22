Belediye ses yarışmasında yeni Neşet Ertaş'lar arandı

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nda yeni Neşet Ertaş'lar arandı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ses yarışması, Muharrem Ertaş Salonunu hınca hınç dolduran binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kırşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı yarışmada finale kalan 12 kişi performansı, ses ve yorumlarıyla sahne aldı.

Ödül töreninde konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ı her daim saygıyla andıklarını ve onun değerlerini yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kırşehir'de ilki düzenlenen ve yapılan seneye daha geniş katılımların sağlanmasının beklendiği yarışmada; birinciliği Neşet Doğan ödül ile ikinciliği İrem Çınar üçüncülüğü ise Bektaş Doğu ödül ile elde etti.

Yarışmanın birincisine 3 bin lira, ikincisine 2 bin lira, üçüncüsüne ise bin lira ödül verildi.

Kırşehir Türk Halk Müziği Ses Yarışması 12-30 Kasım tarihleri arasında başlamış yapılan 70'in üzerinde başvurunun ardından 12 kişi finale kalmıştı.