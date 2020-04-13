Belediyelere bor karışımlı dezenfektan Kırşehir'den

19 salgınının Türkiye'de yayılması sonrası dezenfektan ve buz çözücü solüsyon ile Kırşehirli firma, belediyelerin temizlikte kullandığı ilaçlama ihtiyacını karşılıyor.

Yüzde 40 oranında belediyelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Akaröz Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Akaröz, bor madeni işlenip kullanılarak yapılan dezenfektan üretimi ile Kırşehir'den alınan ürünler; çöp kamyonları, konteynırlar ile şehirlerin cadde ve sokaklarının temizliğinde kullanıldığını söyledi. Bor katkılı ürünlerle kimyasal maddelere göre yüzde 300 oranında hızlı ve etken temizlik sağlandığını anlatan Akaröz, “Türk bor markası tescilinde olan firmamız bir çok belediyeye dezenfektan sağlıyor. Türkiye'de bir çok şehir Kırşehir'den gönderdiğimiz ürünler ile dezenfekte ediliyor” dedi. Kırşehir'de, 5 yıldır belediyeler ve özel firmalar için dezenfektan üretimi yaptıklarını anlatan Akaröz, “Uzun yıllar boyunca ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanacağına inandığımız bor madeninin ürünlerimiz de kullanılması için adımlarımızı attık ve boraks maddesini özellikle belediyelerin dezenfekte için kullandığı ürünlerimize ilave ettik. Temizlik ürünleri bandımızda kullandığımız bor bileşenleri ürünleri yüzde 100 verimle geri dönüş sağladı. Özellikle park, cadde, sokak, pazar yeri, konteyner ve çöp kamyonlarında kullanılan bor katkılı ürünümüzden memnuniyetle geri dönüş alıyoruz. Çin'in Wuhan kentinden başlayıp yayılan covid-19 pandemisi ve devam eden süreçte bor madeni bileşenlerine karşı duyulan ihtiyaçta bizleri harekete geçirdi” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurmuştu. Akaröz Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Akaröz, geçtiğimiz yıllarda Rusya'nın Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle tepki olarak ‘kar ve buz çözücü solüsyon' anlaşmasını tek taraflı feshettiklerini de açıklamıştı.