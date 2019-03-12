Belediye'nin sosyal projesi TOKİ ile genişletiliyor

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için Kındam Mahallesinde yapılacak nitelikli konutlar için başvuru şartlarını açıkladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, amacın ev sahibi olmayan kişileri ev sahibi yapmak olduğunu söyledi.

Başvuruların başladığını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “4 kategoride başvuru olacak. Şehit Aileleri, Gaziler, Dul ve yetimler bir kategoride yüzde kırk engelliler için bir kategori ve emekliler için bir kategori ile üzerinde hiçbir konut ve arsa olmayan için 2+1 ve 3+1 konutlar olacak.”dedi.

Kırşehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne giderek başvuru şartları hakkında da bilgilendirme alınabileceğini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, “Bilgi amaçlı Kırşehirliler ile detaylı bilgiler paylaşılıyor. Kapsamlı bilgilendirme yapılacak. Talebe göre konutlar genişletilecek. 2017 Yılı itibari ile yaptığımız çalışmalar var. Hükümetimizin çalışmaları kapsamında Kırşehir'inde olması çok önemli. Bizler bölgede yaşamın olağan akışı için gerekli olan çalışmaları da başlatıyoruz. ”diye konuştu.

Dairelerin balkonlarının da olacağını anlatana Belediye Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Gayemiz kesinlikle ev sahibi olmayanların ev sahibi olmaları, biz bölgede sosyal alanlar için 283 dönüm alanı ayırmıştık. İçerisinde okulu sosyal tesisleri sağlık tesisleri kültür tesisleri park alanları her şeyin olduğu bir planlamayı yapmıştık. TOKİ'nin de alanları bölgede var. İstediğimiz kadar alanı da genişletme şansımız olacak.

2+1 Brüt bir dairenin tahmini satış değeri 138 bin lira olacak. Başvuruda yüzde 12'si ödenirse 180 ay taksitle aylık ortalama 675 lira ödenecek. Yüzde 20 yatırılırsa 460 lira taksit ödenecek. Artışlarda ise en düşük olanlar baz alınacak. “