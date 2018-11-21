'Benim Hikayem Kop ile Yazılıyor' projesi tanıtımı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Benim Hikayem Kop ile Yazılıyor' projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, insan merkezli yaklaşımla toplum ve birey sağlığını en üst seviyeye çıkartmak istediklerini söyledi. Türkoğlu; "Sağlık sorunlarına etkili çözümleri sunmak adına bir çok faaliyet içerisinde yer almaktayız. Bu faaliyetlerle bireylerin fiziksel sağlığı kadar psikolojik iyilik halini de ön planda tutmaktayız" dedi. Projenin ana hedefinin çocuklar olduğunu da belirten İl Sağlık Müdürü Türkoğlu, "Proje, çocuklarımızındır. Oyun ise çocuğun dilidir. Yetişkinler gibi sözel yollarla kendini ifade edemeyen çocuklar, yaşadıkları problemleri de hareketleri ile dışarı vururlar. Bir çocuk, oyun aracılığı ile içsel durumunu da dışa vurur. Çocukla etkileşim kurmak isteyen bir kişi de oyun dilini iyi bilmelidir. Proje kapsamında ana okullarında Kırşehir Belediyesinde, Sağlıklı Hayat Merkezinde oyun terapi odaları kurularak eğitim alan mesleki personelimiz de çalışmalarına başladı" diye konuştu.

Proje tanıtım toplantısında Hemşire Emine Tekdoğan, projenin uygulama alanlarını ise slayt eşliğinde anlatarak bilgilendirme yaptı.