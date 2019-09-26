Beslenme dostu okullara sertifikaları verildi

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü' gereğince kurulan ekiplerce yapılan denetimlerde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına uygun olan okullara “Beslenme Dostu Okul Sertifikası” verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, çocukları sağlıklı beslenmeye yöneltmek için tüm birimlerin ve bireylerin üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Çocukları çeşitli aktiviteler yapmaya özendirerek sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Akın, “Günümüzde obezite, çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Çocukluk çağı obezitesinin yetişkinlik obezitesine yol açtığı ve pek çok kronik hastalık için zemin oluşturduğu düşünüldüğünde obezite ile mücadeleye çocukluk çağında başlamanın ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Obezite, sadece çocuklarımız için değil, her yaştan insanımızı etkileyen halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor"dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'un konuşmasının ardından okul idarecilerine sertifikalarının verilmesi ile program sona erdi.