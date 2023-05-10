Beyazay Derneği, engellerin kalkması için yürüdü

Kırşehir'de Ankara Caddesi üzerinde başlatılan yürüyüş Cacabey Meydanında son buldu. Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, engelli bireylerin sadece senede bir kez anılmasının yanlış olduğunu toplumda engelli bireylere karşı daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, "Aynı havayı soluyan insanların farklı yönleri ve özelliklerini görmek zorundayız. İnsanlarımızın refah seviyelerini arttırmak hepimizin görevi özellikle engelli insanlarımızın toplumda var olduğunu kabul edip onları sınıflandırma yapmadan eşit şartlarda görebilmeliyiz. Biz toplumumuzda engellerin olmadığını göstermek adına farkındalık oluşturup yürüdük" dedi.