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Bıçakladığı arkadaşını hastaneye götürdü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada yaraladığı arkadaşını hastaneye götüren yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada yaraladığı arkadaşını hastaneye götüren yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi ile A.P. arasında Savcılı Büyükoba köyünde çıkan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi sonrası arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan A.P., kendisini bıçaklayan arkadaşı tarafından Kaman İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. İlçe Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan A.P., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede bir kişi gözaltına alındı.

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