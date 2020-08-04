İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale edildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşı polis kurtardı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşı polis kurtardı.


Olay, Kaman ilçesi Gaffar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.K., evine kendini kilitleyerek bileklerini kesti.


Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri 4. kattaki eve itfaiye ekipleri ile birlikte girerek yaşamsal müdahaleyi yaptı.


C.K.'nın kollarına pansuman yapıp sağlık ekiplerine teslim eden polisler, bölgede yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı C.K., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.