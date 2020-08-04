Bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale edildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşı polis kurtardı.

Olay, Kaman ilçesi Gaffar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.K., evine kendini kilitleyerek bileklerini kesti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri 4. kattaki eve itfaiye ekipleri ile birlikte girerek yaşamsal müdahaleyi yaptı.

C.K.'nın kollarına pansuman yapıp sağlık ekiplerine teslim eden polisler, bölgede yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı C.K., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.