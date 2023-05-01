AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "14 Mayıs oyunu bozma seçimidir. Oylarımızla oyunu bozacağız. Oyun büyük, bu seçim başka seçimlere benzemiyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, müze açılışı ve çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Kırşehir'e geldi. AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından seçim bürosu alanına yürüyerek geçen Yıldırım'a bir grup taraftar tarafından Kırşehir Futbol Kulübü atkısı hediye edildi. Seçim bürosu önünde bekleyen kalabalığa hitaben konuşan Yıldırım, "14 Mayıs oyunu bozma seçimidir. Oylarımızla oyunu bozacağız. Oyun büyük, bu seçim başka seçimlere benzemiyor" dedi.

"Bu seçimlerde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleriyle FETÖ terör örgütü meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Hatırlayın, Millet İttifakı'nın adayı açıklanır açıklanmaz 'dağdakiler' başladılar beyanat vermeye FETÖ'cüler başladılar beyanat vermeye. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edeceğiz, cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Apo'yu çıkaracağız, Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz ve cumhuriyeti değiştireceğiz. Aynı şeyleri 2 yıl önce ABD Başkanı söylemişti değil mi? Ne demişti; 'Darbe denedik olmadı. Vesayet uyguladık olmadı. Tayyip Erdoğan'ı artık seçimle indireceğiz. Muhalefeti destekleyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz'. Bu oyuna gelmeyeceğiz" diye konuştu.

Seçim bürosu önünde halka hitap eden AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ise, Türkiye Yüzyılında doğru yolda ve doğru adımlarla doğru adamlarla yürüdüklerini ifade etti. Yıldırım Kırşehir programına gençlik sohbetinin ardından son verdi.