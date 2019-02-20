Bir yılda 233 yangına müdahale eden itfaiye birimi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

KIRŞEHİR (İHA) – 2018 yılında Kırşehir'de 233 yangına müdahale eden Kırşehir İtfaiye Birimi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

7/24 esası ile görevde olan itfaiye ekipleri Kırşehir'de 2018 yılında 233 yangına müdahale ederek, 240 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kırşehir'de 50 Trafik kazasında kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, 438 sulama ve su baskını olaylarında da yer aldı.

‘Önce tedbir' politikasıyla hazırlıklarını sürdüren birim personeli 2018 yılında 32 tatbikat gerçekleştirdi.

Kırşehir Belediyesi itfaiye birimi personeli tarafından Kırşehir'de 396 işyeri olası yangın ve kaza gibi durumlar için de denetlendi.