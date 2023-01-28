Bölgenin en büyük hayvan pazarı Çiçekdağı'nda açıldı

Kırşehir'de Çiçekdağı Belediyesi tarafından kurulan bölgenin en geniş canlı hayvan pazarı, Cumartesi günleri hizmet vermeye başladı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, canlı hayvan pazarının hizmete açıldığını söyledi. Hakanoğlu yaptığı açıklamada; “Çiçekdağı- Çepni köyü yolu üzeri birinci kilometrede yapımı tamamlanan canlı hayvan pazarımız bu hafta dahil Cumartesi günleri hizmete açıldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ticaret yapılabilecek pazarımız; çiftçilerimiz, esnaflarımız ve ilçe halkımızın bütün ihtiyaçları düşünülerek yapılmıştır" dedi.

Öte yandan ilçe genelinde sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarındaki bakımları da belediye tarafından üstleniliyor.