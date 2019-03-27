BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Rektör Karakayayı ziyaret etti

Dr. Abdülkerim Yörükoğlu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek istişarede bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin projelerini yakından takip ettiğini ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaların bölgenin ihtiyacına göre değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirten BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Pilot Üniversite çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karakaya ise bir süre Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.