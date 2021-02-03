Bozkır, sekiz ay sonra flamingoların gelişiyle canlandı

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, az ve verimsiz yağışa rağmen gölün tabanında yüzde 20 oranında su olduğunu, suyla birlikte de kuş hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Çetiner, “Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana maalesef gölde su yoktu. Su olmadığından bölgede kuş da yoktu. Sekiz ay sonra gölde oluşan az bir su bile flamingo, ördek, angıt ve martıların gelmesine neden oldu. Suyun devamı yağışlarla gelmezse kısa sürede buharlaşmanın etkisiyle göl yeniden kuruyacak. Bu durumda da bizler kuşlara karşı suç işleme pozisyonuna düşüyoruz. Dünyada dört kuş yolu var, ikisi Türkiye'de, biri Seyfe Gölü üzerinden geçiyor. Kuşlar bölgeden her türlü geçmek zorunda” dedi.

Geçtiğimiz 2020 yılı ile aynı gün 2021 yılı mukayesesini yapan ve gözlemlerini anlatan Çetiner, “Geçtiğimiz yıl aynı gün gölde kar ve su boldu. Bu yıl ise çok az yağış oldu. Tahmin etmediğimiz oranda gölde su var. Kuşları görme imkanımız oldu. Gölde kuşların görüntüsü ve seslerini duymak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.