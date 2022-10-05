Bozkır topraklarına 50 milyon dolarlık 'domates' serası

Kırşehir'de 300 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan 50 milyon dolarlık sera yatırımının temeli atıldı.

Mucur ilçesine bağlı Medetsiz Köyü yakınlarında 50 milyon dolar tutan domates serasının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende bir konuşma İş İnsanı Mehmet Fatih Karamancı, "Bu alanın jeotermalle ısınan bir santral olması da önemli. İnşallah doğru olanı yaptık. Bölge 300 dönüm civarında kapalı alan olacak" dedi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise, kurdeleler kesmenin önemli olduğunu söyleyerek, "Kırşehir'de Vali olarak en mutlu olduğum anlardan birisini yaşıyorum. Çok önemli bir iş ve yatırım. Şehir için katma değeri yüksek ve birçok gelişmeye de gebe olacak. Çölde vaha diyebileceğimiz bir tesis yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve yatırımın temeli atıldı.