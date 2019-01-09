Buzlanma kazaya sebep oldu : 1 yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde çöp almaya giden belediye kamyonu buzlanma etkisi ile kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Müderris Mahallesi mevkine çöp almaya giden kamyon, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak evin bahçesine girdi. Çevrede bulunanlarında yardımları ile yaralı K.K., Kaman ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kar yağışı ile kazalarda artış gösterdi. Sürücülerin karlı ve buzlanmış yollarda yaptıkları kazalarda maddi hasarlarla atlatıldı.