İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzlanma kazaya sebep oldu : 1 yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde çöp almaya giden belediye kamyonu buzlanma etkisi ile kaza yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde çöp almaya giden belediye kamyonu buzlanma etkisi ile kaza yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Müderris Mahallesi mevkine çöp almaya giden kamyon, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak evin bahçesine girdi. Çevrede bulunanlarında yardımları ile yaralı K.K., Kaman ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan kar yağışı ile kazalarda artış gösterdi. Sürücülerin karlı ve buzlanmış yollarda yaptıkları kazalarda maddi hasarlarla atlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.