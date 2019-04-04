Cacabey Medresesi tadilata alındı

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Yazar Tolga Akpınar, “Ayasofya'dan sonra Cacabey Medresesi nitelikli bir yapı” dedi. İHA'ya konuşan Akpınar, “800 Yıl önce Anadolu Selçuklu Devleti zamanında devrin Valisi Nurettin Caca tarafından ‘Gök Bilimleri Medresesi' olarak inşa edilen sonra günümüze kadar cami olarak gelen medrese 2006 yılında bir restorasyon gerçekleştirmişti. Restorasyondan sonra cami tabanından akmalar ve duvarda nemlenmeler meydana geldi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde caminin tavanı üzerinde bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmadan sonra cami tavanı bir örtü ile örtülecek ve ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama ise bilim heyeti eşliğinde alınan karar doğrultusunda ise uygulama yapılacak” diye konuştu.

“Cami, cenaze ve Cuma namazına kapatıldı”

Caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilata alınması sonrası cenaze ve Cuma namazlarına kapatılan Cacabey Medresesinin yerine ibadet için Ahi Evran Camii kullanılıyor. Caminin Kırşehir'in en önemli yapısı olduğunu ve İstanbul'da bulunan Ayasofya'dan sonra en nitelikli ve eski yapı olacağını anlatan Akpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kent Konseyi 2014 yılında Cacabey Camii, Ahi Evran Camii ile ilgili UNESCO'ya geçici listeye alınması için başvuruda bulunmuştuk. Şu an 2 camide geçici listede hedefimiz restorasyon sonrası kalıcı listede olmalarını sağlamak. Caminin restore edilmesinin yanı sıra Belediye tarafından yapılan açık hava astronomi müzesi var. Bu müzede uzay bilimleriyle alakalı eserler sergileniyor. Cami ile uyum sağlıyor. Şehrin tanınması açısından da önemli bir değer olarak gözümüze çarpıyor.”

Kırşehir'de incelemelerde bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Adnan Ertem, restorasyonun bu yılki aşaması için 2 milyon liralık bütçe ayrıldığını, restorasyon uygulaması bilim heyetinin alacağı kararlara bağlı olacağı için çalışmaların uzun zaman alabileceğini anlatmıştı.

Bölge halkı ise medresenin tarihteki konumuna ulaşmasını ve orijinal hali ile Kırşehir'in anılmasını istiyor.