Cacabey Medresesi'nin 1914 tarihli fotoğrafı ortaya çıktı

Kırşehirli Arkeolog Hüseyin Adıbelli, Kırşehir'de medreseler araştırmasında Cacabey Medresesi'nin 1914 tarihli fotoğrafına ulaştı.

Fotoğrafın tarihi vesikalar arşivinde Kırşehir değil Konya medreseleri içerisinde kayıt edildiğine ulaştı. Yanlışın ise düzelmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

1914 yılı Cacabey Medresesinin batı tarafından çekilmiş olan fotoğrafında ilgi çekici kısmın ise medresenin dibine kadar gelen kerpiç duvarların olması olduğunu Adıbelli şöyle anlattı:

“Fotoğrafı değerli kılan özellik kerpiç duvarları ile birlikte kubbe fenerinin ise net şekilde görünüyor olması. Restorasyon çalışmalarına ışık tutacak olan kubbe fenerinin orijinal hali ile kesinlikle yansıtılması gerekir. 1914 yılında çekilmiş fotoğrafta görülmeyen ise girintili çıkıntılı olarak şuan gözüken kale mimarisi yok. Dönemin şartları düşünüldüğünde medresenin orijinal halinin yeniden yansıtılması büyük önem taşıyor. ”dedi.

Daha eski tarihli fotoğrafların da özel arşivlerde olabileceğini belirten Adıbelli, “Çok eski tarihli fotoğraflara ve Selçuklu arşivlerine ulaşıldığında medrese mimari geleneği net olarak Selçuklularda ortaya çıkabilir. Konya'da yer alan ince minarede farklı bir restorasyondan geçti. Orijinal eser ise Cacabey Medresesi ile aynı denilebilir. Cacabey Medresesini önemli kılan tarihi özellik ise Türklerin yaşayışlarını ve kültürel özelliklerini net olarak ortaya koyabilmesidir. ”diye konuştu.