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Cacabey Ortaokulu'nun 40 öğrencisi, Fen Lisesi hakkı kazandı

KIRŞEHİR (İHA) – Eğitim ve sınav başarısı ile adını ülke genelinde duyuran Kırşehir’de, Cacabey Ortaokulu 40 öğrencisini Fen Lisesine göndererek başarılı okullar listesinde yer aldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Eğitim ve sınav başarısı ile adını ülke genelinde duyuran Kırşehir'de, Cacabey Ortaokulu 40 öğrencisini Fen Lisesine göndererek başarılı okullar listesinde yer aldı.


Resmi sonuçlara göre Cacabey Ortaokulundan 40 öğrenci, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesini kazanırken 4 öğrenci de Kırşehir dışında Fen Liselerine yerleşme hakkı kazandı.


Şehirde sportif başarıları ile de göz önünde bulunan okul il genelinde Anadolu ve Fen Lisesine en fazla öğrenci gönderme başarısını da yakaladı. Okulda bu yıl, 4 öğrenci şehir dışında Fen Liseleri, 15 Kaman ilçesi, 46 öğrenci ise Ahi Evran Anadolu Lisesine girmeye hak kazandı.


Okul idaresinden yapılan açıklamada, pandemi süreci ve sonrasında öğrenciler üzerinde emeklerini esirgemeyen fedakar öğretmenlere ve çocukların yönetilmesinde destek sunan ebeveynlere teşekkür edildi.

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