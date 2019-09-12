Camdan atlamaya kalkan Alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de itfaiye ekipleri Alzheimer hastası bir kadının camdan atlama teşebbüsünü ikametine camdan girerek engelledi.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın ikametinin penceresine çıkarak atlayacağını söyledi. Çevrede bulunanların polis ve sağlık görevlilerine haber vermesi sonrası olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri camın altına branda serdi. Bir itfaiye görevlisi yaşananları kayıt altına alırken, başka bir görevli de açık bulunan pencereden içeri girerek yaşlı kadını camın önünden aldı. Aşağıda bulunan itfaiye görevlisi ise kadının kurtarılma anını anbean çekerek anlattı. Evinden alınan yaşlı kadın, bakıcısı ve kızına teslim edildi.