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Caminin musluklarını çaldılar

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de caminin musluklarını çalan 2 şahıs yakalandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de caminin musluklarını çalan 2 şahıs yakalandı.


Kırşehir'de Lise Caddesi üzerinde bulunan ve hayırsever Muzaffer Marşap tarafından yaptırılan Karlıoğlu Camisi'nin abdesthanesinde bulunan 18 musluk çalındı. Cami imamı Ahmet Yılmaz'ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, muslukları çalan A.K. ve M.O.'yu yakaladı. Cami cemaati ise tepkisini, “Allah'ından bulsun vicdansızlar” diyerek gösterdi.


Cami cemaatinden Mehmet Altaş, "Allah hidayet versin. O alışmış, durur mu? Başka bir şey diyemeyiz ne diyeceğiz” dedi.


Cami imamı Ahmet Yılmaz da sabah camiye geldikten sonra abdesthane de lavabo başlıklarının söküldüğünü gördüğünü ve durumu polis ekiplerine haber verdiğini dile getirdi.

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