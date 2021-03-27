Çamura saplanan ambulansları belediye kepçe ile kurtardı

Kırşehir'de, dün gece vakaya giden 2 ambulans çamura saplandı. Ambulanslar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Şehirde etkili olan kar yağışlar sonrasında kar sularının çekilmesiyle birlikte oluşan kaygan zeminde vakaya giden 2 ambulans Kırşehir - Ortaköy yolu üzerinde stabilize alanda çamura saplandı. Kırşehir Belediyesi ekipleri ambulansların çamura saplandığı ihbarı ile harekete geçti. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda ekipler, kepçeye bağlanan halatlar yardımı ile çamura saplanan ambulansları kurtardı.