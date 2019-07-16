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Çanakkale 1915 Müzesi, Tırı Çiçekdağı İlçesinde

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı, Çiçekdağı ilçesinde ilçe halkının yoğun ilgisi ile karşılandı.


İlçe meydanında ziyarete açılan ve tarihin bir dönemini anlatan gezici müze yolcuğuna ilçe halkı ilgi gösterdi.


Çanakkale'ye gidemeyerek bölgeyi yakından tanımak isteyenlere gezici müze tırında her türlü olanağın sunulduğunu ifade eden Müze yetkisi Ömer Örnek, gezici müzede; Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemelerinin bulunmakta olduğunu söyledi.

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