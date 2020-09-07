Çektirdiği balkon fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu

Kırşehir'de, bir gazoz firması yeni belirlediği reklam yüzü ile sosyal platformlarda tıklanma rekoru kırıyor.

Evinin camında otururken düğünü öncesi çektirdiği fotoğrafla şehrin gündeminde yer alan Kadir Çoban, yerli bir firmanın reklam yüzü olmasından ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Çoban, “Düğünüm vardı. Evimin balkonunda don gömlek otururken çekilen fotoğrafım kullanıldı. İnsanlar, sosyal medyadan beni görüp geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Gazoz firması sahibi benim arkadaşım. Hayırlı olsun. Esnaf da vatandaş da gazozu tercih ediyor. Gazozun her türlü dönüşü bizlere de oluyor” dedi.

Fotoğrafı çektirdiği balkonun yanında da tekel bayi işletmesi yapan Çoban, reklam yüzü olduktan sonra da hayatında değişikliklerle karşılaştığını belirterek yerli ve milli bir gazoz firmasının kendisini sosyal platformlara taşımasının da kendisinde rahatsızlık oluşturmadığını söyledi.

Kırşehir'de, iki ay önce çocukluk dönemlerinin hayali olan Özbağ Gazozu firmasını satın alan Umut Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Şerefattin Uğurlu, Özbağ Gazozu'nun, yurt dışında ve yurt içinde bir çok bölgeye bayiliğinin verileceğini duyurmuştu.