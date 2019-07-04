Ceviz Festivali için komisyon toplantısı yapıldı

Kırşehir'in Kaman İlçesinde bu yıl 28.'si düzenlenecek 'Ceviz, Kültür Sanat' festivalinin komisyon toplantısı yapıldı.

Kaman İlçe Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen komisyon toplantısında katılımcılardan festival hakkında görüşleri alındı.

Her yıl 5-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalle ilgili, konuşan İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, ceviz'in Kaman ilçesinde marka haline geldiğini söyledi.

Belediye Başkanı Çolak, açıklamasında;

"Kaman Cevizi kalitesi ve tadı ile dünyaca ünlü bir marka haline gelmiştir. Sizlerin önerileri ile bu markayı korumak, esnafımıza katkıda bulundurmak için çalışmalar yapıp bu yıl 28.'sini düzenleyeceğimiz festivalimizi coşku ile kutlamak istiyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için de tüm üreticilerimizin ürünlerini satacağı bir pazar alanı oluşturacağız.”dedi.