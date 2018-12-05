Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi KAEÜ'si tarafından hazırlanıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 'Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi' hayata geçiriliyor.

Tarım alanında hayata geçecek projelerden bir tanesi olan 'Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi' hakkında bilgilendirme yapan Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Yılmaz, bölgedeki meyvecilik faaliyetlerinin büyük ölçüde ceviz yetiştiriciliğinden oluştuğunu ve bu nedenle projenin odağında cevizin olduğunu söyledi.

'Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi'nin Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan pilot projelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, projelerindeki temel amacın bölgedeki ceviz üreticilerinin bahçelerinden daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmelerini sağlamak ve bunun sonucunda kazançlarını artırmak olduğunu ifade etti.

Proje fikri de dahil proje faaliyetlerinin şekillenmesinin 2015 yılından bu yana yaklaşık üç yıllık bir zaman diliminde gerçekleştiğini aktaran Öğretim Üyesi Yılmaz, açıklamasında, "Kaman cevizinin coğrafi işaretinin alınmasına yönelik olarak ilçemizde on yıllık bir farkındalığın ve sonuca ulaşmamış bazı çabaların olduğunu bilmekteyiz. Kaman'daki ceviz üzerine yürüttüğümüz araştırma ve incelemelerimiz var. Buradan elde ettiğimiz bilgileri kullanarak ilçemizin bu marka ürününün değerini coğrafi işaret tesciline öncülük ederek artırmak istiyoruz. Bunun için ilçemizdeki önemli paydaşlar ile ön görüşmelerimizi yaptık ve başvuru dosyasını teknik boyutuyla hazırlama aşamasındayız. Kaman Cevizinin coğrafi işaretle satılması için gereken sistemin kurulumunu ve sürdürülebilirliğini ilçedeki gönüllü üreticiler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yürüteceğiz.”dedi.

Proje ile kat edilen aşamalar kamuoyu ile Öğretim Üyesi Sebahattin Yılmaz, tarafından paylaşılacak.