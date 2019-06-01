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Cevizin ana vatanında hasat dönemi kolaylaşacak

Kırşehir’in Kaman İlçesinde ’’Kaliteli Cevizlerle Sağlıklı Nesiller Yetişiyor Projesi’ kapsamında ceviz üreticisi daha kolay hasat gerçekleştirecek.

Kırşehir'in Kaman İlçesinde ''Kaliteli Cevizlerle Sağlıklı Nesiller Yetişiyor Projesi' kapsamında ceviz üreticisi daha kolay hasat gerçekleştirecek.


2018 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOP Projeleri Desteklenmesi Programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp kabul edilen “KOP Destekliyor, Kaliteli Cevizlerle Sağlıklı Nesiller Yetişiyor Projesi”nin tanıtımı yapıldı.



Toplam bedeli 226 milyon 740 bin lira olan projede 19 çiftçi İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 48 saat teorik ve 32 saat uygulamalı olmak üzere eğitimler aldı. Eğitim sonunda yüzde 30 çiftçi katkısı gerisi hibe olmak üzere her çiftçiye; Ceviz Soyma Makinesi, Ceviz Çırpma Makinesi ve Bahçe İlaçlama Makinesi dağıtımı yapıldı.



Dağıtım törenine Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Behset Bulanık, Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp ve proje eğiticileri ile projeden yararlanan üreticiler katıldı.

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