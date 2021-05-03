Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma bürosu pandemide sokak hayvanlarını unutmadı

Çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği polisleri şehirde sokak hayvanlarına dikkat çekmek için onları besleyerek koruma altına aldı.

Kamu kurumlarıyla koordineli çalışma yürüten birim, "hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç¸ susuz bırakma, hayvanlara kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme" gibi suçları işleyenlerin de yapılan ihbarlarla peşine düşüyor.