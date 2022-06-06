Çevreciler, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti

Çevre Haftası nedeniyle Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Buhara, dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesinin çevre kirliliği sorunu olduğunu söyledi. Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine değinen Vali Mete Buhara; “Çevre sorunlarına dikkat çekmek ve kamuoyunda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle her yıl 5 Haziran gününü içine alan haftanın ‘Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ‘Sıfır Atık' olarak belirlenen temayla, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin toplumda çevreye karşı duyarlılığı ve farkındalığı arttırmasını temenni ediyorum” dedi.

Sırrı Kardeş İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, küçük çevre müfettişleri İdil ve Yusuf'un Vali Buhara'ya fidan hediye ettiği ziyaret, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi ile sona erdi.