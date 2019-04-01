Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 25 Yıl sonra Kırşehir'de Belediye Başkanlığını aldı.

CHP adayı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti adayı Bahçeci'yi aldığı 32 bin 028 oyla geçerek 25 yıllık tarihi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde değiştirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekicioğlu, 32 bin 028, AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, 27 Bin 652, MHP adayı Onur Köksal, 11 Bin 137 oy aldı.

Seçimlerde; SP 484, BTP 30, TKP 57, Vatan Partisi 80, DSP adayı ise 45 oy aldı. Belediye Başkanlığı için Kırşehir'de 71 bin 513 oy kullanıldı. Ekcioğlu, 1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başladı. Tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. Nisan 2018'de yapılan oda seçimleri sonrasında başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ekicioğlu, 20 Kasım 2018'de yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmuştur. Aynı zamanda TOBB Genel Kurul Delegesi'dir. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babası.