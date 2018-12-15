CHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu : “Halk seçimler sonrasında da yönetimde söz sahibi olmalıdır"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'nin Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Selehattin Ekicioğlu'na parti binası önünde aday tanıtımı yapıldı.

Ekicioğlu, Ahi Evran'ın felsefesi ile hareket ettiğini belirttiği konuşmasında ticari hayatında kirlenmediğini siyasi hayatında da kirlenmeden yoluna devam edeceğini söyledi. Belediye Başkan adaylığı görevine samimiyetle başladığını anlatan Ekicioğlu, yerel yönetimlerin ekip işi olduğunu ve programlı şekilde hareket edeceklerini belirtti. Yönetime kadın ve gençlerin elinin mutlaka değeceğini ve eski ile hesaplaşmanın yapılmayacağını ifade eden Ekicioğlu konuşmasında, “Yerel Yönetim ciddi bir iştir. Planlı ve programlı olmak gerekmektedir. Kurallar kesinlikle işlevsel olmalı. Halk seçimler sonrasında da yönetimde söz sahibi olmalıdır. Yerel Yönetim eski ile hesaplaşma yeri değildir. Bizim için yandaş yoktur. Bizim için Kırşehir için çalışan vardır. CHP Belediyesinin olduğu yerlerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Aldığımız Belediyelerde de hiçbir çalışan işinden olmayacak. Bugün itibari ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için kampanya dönemini başlatıyoruz. Hiç kimse ötekileştirilmeden biz işimize bakacağız. Diğer partilerden de aday olan arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Seçim sürecinde olduğu gibi kazanan Kırşehir olacak" dedi.

İl merkezi ile ilçe merkezleri adaylarının da tanıtımının ardından CHP binası önünde ki program Ahmet Tozluklu Şehitliğinin ziyareti ile son buldu.