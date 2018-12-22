CHP eski il ve ilçe yönetimi istişare toplantısında bir araya geldi

Eski İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu'nun verdiği davette bir araya gelen parti yönetimi 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri analizi yaptı.

Eski İl Başkanı Tanrıbuyurdu, yaptığı açıklamada, görevinden istifa etmesi sonrası teşkilatıyla bir araya gelerek yol haritası çıkarttıklarını söyledi.

Eski İl Başkanı Tanrıbuyurdu, "Biz, yönetim olarak alınmış olsak da gerekli şekilde desteğimizi partimizin kazanması için sunacağız. Görevden el çektirilmemiz çalışmamamız anlamına gelmez. Çünkü bizler partiliyiz. Hedefimiz kişilerin değil partinin olduğu bir sürecin yaşanmasıdır. İnşallah, Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimlerinde de nasıl milletvekilliği seçimlerinde başarı kazanmış isek yine başarılı olmayı hedefliyoruz."dedi.

Eski İl Başkanı tarafından organize edilen yemeğe görevden geçtiğimiz ay uzaklaştırılan Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz ve yönetim kadrosu katıldı. Eski İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, 12 Aralık tarihinde CHP Genel Merkezine giderek istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.