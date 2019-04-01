Halkımızın huzuru, şehrimizin bereketi için Kırşehir'i yöneteceğiz. Halkımıza ne söz vermişsek sözlerimizi yerine getireceğiz. "dedi.

Kaya, seçilen başkanların partizanlık yapmayacağını söylediği açıklamasında, "Adaylarımız seçildikleri bölgede asla partizanlık yapmayacak. Kendilerine oy vermeyen seçmene sırtını dönmeyecek. Basının önünde kamu oyuna açık konuştuk. Halkımıza ne söz vermişsek sözlerimiz yerine gelecek. Yapamadığımız her şeyde de halk şeffaf şekilde bilgilendirilecek. "diye konuştu.

‘Seçim vaatlerimizi bir bir yerine getireceğiz. Yapamadıklarımız olursa da, neden yapamadığımızı ve ne zaman yapacağımızın bilgisini de halkımıza vereceğiz' diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizde dün nereye oy verdiğine bakmadan insanları kucaklamak var. Biz halkımızı Atatürk ve ülke sevdası ile kucaklayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Kırşehir ve Türkiye nefret ve şiddet dilinden usandı. Bu kin, nefret ve ayrıştırıcı dili sevgi diline dönüştüreceğiz. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parti binası ve meydan da bizleri yalnız bırakmayan partililerimize ve Kırşehir halkına sonsuz teşekkür ederiz."