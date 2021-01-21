CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Kırşehir ziyaretinde Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu dinleyen Kılıçdaroğlu, Kırşehir'in tarihsel bir derinliği olduğunu söyledi. Esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu anlatan ve onlara tercüman olunması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ahi Evran burada. Esnafların piri burada esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Türkiye'de en büyük sorunu yaşayan esnaflardır. Esnafların arzu ettikleri destek henüz sağlanmadı. Esnaflarda bir yangın var. Onların yanında olmamız lazım. Arzu ettikleri destek sağlanmadı. Esnafın zayiatlarına tercüman olmamız ve duymayan kulaklara duyurmamız görmeyen gözlere göstermemiz lazım” dedi.

Kırşehir Belediyesi ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları, CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Göker ve milletvekilleri eşlik etti.