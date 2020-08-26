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CHP İl Başkanı Baran Genç, "Ekonomi yükü vatandaşın sırtına yüklenmekte"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, yaptığı basın açıklamasında, ekonominin yükünün vatandaşın sırtına yüklenmekte olduğunu belirtti.


Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanı Baran Genç yazılı açıklamasında, "Ekonomide izlenen politikanın sonucu vatandaşın sırtına yüklenmeye çalışılıyor. Yükü omuzlayan kesim ise kuşkusuz çiftçiler. Gübre, ilaç, tohum ve mazot giderleri hızla artmakta, çiftçi ürün fiyatıyla girdi arasında sıkıştı. Açılan ithalat kapılarıyla çiftçinin malının değeri pula dönmüştür. "ifadelerine yer verdi.


Peynir cenneti olan Türkiye'nin neden peynir ithalatı yaptığının sorulduğu açıklama ise şöyle;


"200'e yakın peynir çeşidi zenginliği olan Türkiye neden Venezuela'dan peyniri vergisiz ithal edecektir. Ülkemiz çiftçisi ezilirken başka ülkelerin çiftçilerinin desteklenmesini kabul etmiyoruz"

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