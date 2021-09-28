CHP İl Başkanı Genç: “Eğitim kaybı telafisi için bilimsel çalışma başlatılması gerekir”

Genç, “Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir öğrenim kaybıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Pandemi süreci ise büyük oranda eğitim öğretim eşitsizliklerine yol açmıştır” dedi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocukların okullarına kavuştuğunu fakat yetersizliklerin de olduğunu savunan İl Başkanı Baran Genç, “Okullarda ihtiyaç duyulan yardımcı personel ataması yapılamamıştır. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'na ek kaynak aktarımı yapılabilir. Tamirata ve onarıma ihtiyaç duyan derslik ve okullar için de partimiz ve belediyelerimiz harekete geçmeye hazırdır" diye konuştu.