CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu: "Üyelerle eğilim yoklamasında kararlıyız"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimlerinde adayını belirlemek için üyelerle eğilim yoklamasına gideceğini deklare etti.

CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, "CHP Genel Merkezinin talimatı ile örgüt olarak aldığımız üyelerle eğilim yoklaması kararını resmen ilettik. Eğilim yoklaması yapılması gerektiğini ilan ediyorum. Başvuru yapan Haydar Ala ile Levent Akça, Selehattin Ekicioğlu, Cahit Gürses henüz başvuru yapmamış olsalar da üye eğilim yoklamasına katılacaklar"dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun çağrısı üzerine kendisi ile görüştüğü öğrenilen ve kendisine İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu ve milletvekili Metin İlhan tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın da bilgisi dahilinde adaylık teklif edildiği bu nedenle de Ekicioğlu' nun başkanı bulunduğu TSO'na veda ettiği bildiriliyordu.

Yapılması düşünülen eğilim yoklaması ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Selehattin Ekicioğlu ise "Genel merkezimiz nasıl karar aldı ise bizler de alınan karara razıyız. Aday adayı ol derlerse oluruz. Başvuru yapma derlerse yapmayız. Takdir kendilerinindir. Ben her koşulda göreve hazırım"diye konuştu.

Kırşehir'de CHP tarafından yapıldığı iddia edilen anket çalışması yürütüldüğü ve bu anket çalışmasında seçmenlere aday adayı olarak Selehattin Ekicioğlu, Yıldırım Kaya, Haydar Ala, Cahit Gürses, Levent Akça'nın sorulduğu bilgisine ulaşıldı.