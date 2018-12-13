CHP İl Başkanı Tanrıbuyurdu alınma gerekçesini açıkladı

İl Başkanı Tanrıbuyurdu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP'den aday gösterilen Selehattin Ekicioğlu'nun CHP Genel Merkezine 45 bin oyla seçimi alacağız tahaattütünde bulunduğunu ve İl Örgütü ile çalışamayacağını söylemesi üzerine istifa ettiğini belirtti.

İl Başkanı Tanrıbuyurdu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Kendi ekibim olmadığı için kendi isteğimle istifa ettim. Aday arkadaşımız 45 bin oyla belediyeyi alacağını söyleyince bende elimi taşın altına koyarak partimiz için varız düşüncesi ile istifa ediyorum. 16 yıl sonra nasıl milletvekilini kazandırmışsak belediye için de çalışacağız. Örgütlerin içerisinden gelen birisiyim. 45 bin oyu alacak adayımıza teşekkür ediyorum. Belediyenin anahtarını alarak Genel Merkeze teslim edeceğiz. Pazartesi günü 17:00 itibari ile görevi bırakıyorum. Haklarınızı helal edin aday 45 bin rakamı ile çıkıyor bende ayak bağı olmayım istiyorum.”