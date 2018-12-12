CHP İl Başkanı Tanrıbuyurdu istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, istifa etti.
CHP Genel Merkezine giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İl Başkanı Tanrıbuyurdu, istifa dilekçesini verdi. İl Başkanı Tanrıbuyurdu göreve 24 Haziran seçimleri öncesinde eski İl Başkanının milletvekili adayı olmasından sonra göreve gelmişti.
Tanrıbuyurdu, göreve geldikten sonra Kırşehir'de 16 yıl sonra girdikleri 24 Haziran seçimlerinde milletvekili çıkaran teşkilat olarak biliniyordu. CHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz ise geçtiğimiz ay sosyal paylaşım sitesi üzerinden görevden alındığını duyurmuştu.