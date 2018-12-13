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CHP İl Başkanlığına Şeref Baran Genç, getirildi

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı görevine Şeref Baran Genç getirildi.


CHP Tüzüğü 26. maddenin 6. fıkrası gereğince Merkez Yönetim Kurulu kararı ile göreve getirilen yeni İl Başkanı Genç, tanışma toplantısında hangi unvanla olursa olsun CHP'de görev almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.


İl Başkanı Genç, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Parti güçlü bir çınardır. Güçlü bir hafızası ve geleneği vardır. Bizden önce görev almış bütün yönetimler, üyeler ve partiye gönül vermiş tüm yurttaşlar partinin de asıl sahibidir. Bizler emanetçiyiz. Bu bir bayrak yarışı görevi ortak akılla yürüteceğiz. Davetkar olacak ve 'buyurun' diyeceğiz."

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