CHP İl Örgütünden YSK'ya çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İl Başkanı Baran Genç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya düzenlediği toplantıda İstanbul seçimleri için çağrıda bulundu.

İl Başkanı Genç, parti binasında yaptığı çağrısında; "YSK, yasa ve benzer durumlarda aldığı kararlara uymalıdır. Üretilen yasa dışı gerekçeler reddedilmelidir. Hukukun üstünlüğü sağlanmalı ve iktidar sahiplerinin üstünlüğü hukukundan vazgeçilmelidir. Demokrasiye karşı kurulan kumpastan vazgeçilmelidir. Bu YSK için tarihsel bir sorumluluktur."dedi.

İl Başkanı Genç'in açıklaması istişare toplantısı ile sona erdi.