CHP Kırşehir eski İl Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Karaosmanoğlu, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Karaosmanoğlu için CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Tören sonrası partililerinin omuzlarında cenazesi Ahi Evran Camine götürülen Karaosmanoğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığına defnedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski il başkanının vefatını üzülerek öğrendiklerini söyledi. Parti binası önünde yapılan törende konuşan CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, ise Karaosmanoğlu'nun il başkanı olarak en zor konuşmayı yaptığını ve merhumun çocuklarının CHP'ye emanet olduğunu belirtti.