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CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya, görevinden istifa etti

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 22 yıllık kadın kolları başkanı Necla Yenidünya, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 22 yıllık kadın kolları başkanı Necla Yenidünya, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti.


CHP İl Merkezinde düzenlenen toplantıda 'hadsizlik ve ben merkezci' yaklaşımları gerekçe gösteren kadın kolları başkanı Yenidünya, “Bir siyasi partiyi var eden yükseldiği ve temelini oluşturan ilkelerdir. Bu temel tabandan tavana aynı hassasiyetle inşa edildiği sürece ilerlemesi ve varlığının devamı olur” dedi.


1987 Yılında görevine gençlik kollarında başladığını ifade eden Yenidünya açıklamasında, “Son 2 yıldır yaşadıklarım kişilerde ki deformasyon ve partime verdiği zararlar saygı, sevgi, parti yoldaşlığına uymayan yaklaşımlar terbiye sınırını aşan söylemler benim kabul edeceğim partidaşlık sınırlarını aşmaktadır.


22 Yıldır sürdürdüğüm Kırşehir CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevimi bırakıyorum. Görev süremi takdir edecek olan özünde CHP'li olanlar çalışmalarımı takdir eder. Bunca yılın sonunda burada oluşturulan olumsuz durum partimi temsil edemeyecek kişilere tanınan inisiyatifler yalnız benim değil bu partiye yıllarca emek veren herkesin taşıyamayacağı kadar ağırlaşmıştır” diye konuştu.


CHP ise Kırşehir'de 25 yıl sonra AK Parti'den Kırşehir Belediye Başkanlığını almıştı.

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