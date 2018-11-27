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CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı görevden alındı

KIRŞEHİR (İHA) –CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz, görevden alındığını duyurdu.


Korkmaz, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında, “CHP'nin çeşitli kademelerinde görev aldım. CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı görevindeyken 24 Haziran seçimlerinde partimizin Türkiye genelinde ki en büyük oy artışını il ve ilçe örgütümüzün organize çalışmalarıyla başardık. 26 Kasım 2018 tarihinde MYK kararı sonucunda İlçe yönetimi olarak görevden alınmış bulunmaktayız. Bizim CHP ne gönül bağımız koltuk sevdalısı değil, Mustafa Kemal Atatürk' ün kurduğu CHP'dir. Biz ev sahibiyiz partimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.


Korkmaz'ın yerine ise Doğan Yıldızhan Merkez İlçe Başkanı olarak atandı. CHP İl Başkanlığının ise atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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