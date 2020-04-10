CHP Kırşehir Milletvekili İlhan: "Sağlık personeli canlarını hiçe sayıyor"

Covid-19 salgını karşısında sağlık çalışanlarının millet için canlarını hiçe sayarak görev yapmakta olduklarını söyleyen Milletvekili İlhan, ”Unutulmamalı ki, sağlık sisteminin düzeninde en ufak bir aksama telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkarabilir. O yüzden hastayı karşılayan görevliden temizlik personeline, röntgen teknisyeninden pansumancısına, 112 çalışanlarından yoğun bakım personeline, santraldeki görevliden tüm il sağlık müdürlüğü çalışanlarına topyekün bir mücadele söz konusu ve tabii ki tüm sağlık çalışanları da ayrım olmaksızın canlarını riske atmaktadırlar” dedi.

Sağlık personelinin özlük haklarında da iyileştirmenin bir an önce yapılmasını isteyen İlhan, “657'ye bağlı ve üniversite hastanesinde çalışan kadrolu personele uygulanan 3 aylık tavan ek gösterge ödemesi gibi uygulamalar diğer sözleşmeli ve ücretli tüm sağlık çalışanlarına da verilmelidir. Bu salgın, kadrolu sağlık personeli dışındaki diğer sağlık çalışanlarına da yaptıkları işin riski anlamında ek ödeme, yıpranma gibi özlük haklarının iyileştirilmesinin elzem olduğunu göstermiştir. Eğer sağlık çalışanlarının özlük haklarında herhangi bir iyileştirme yapılacaksa bu iyileştirme kadrolu, sözleşmeli, ücretli ayrımı yapmadan tamamını kapsayacak şekilde mi düzenlenmelidir. Korona virüs tehlikesi bize sağlığın birincil önceliğimiz olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.