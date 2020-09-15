İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, "Ahilik, kültürel bir değer siyasete alet etmek hiç saygın değil"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Ahiliğin kültürel bir değer olduğunu ve siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.


Milletvekili İlhan, açıklamasında; "Bu yıl 33.'sü düzenlenen Ahilik haftası kutlamaları programı çerçevesinde dün Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen açılış programında Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, günün anlam ve önemi ile alakası olmayan bir konuyu Ahilik gibi önemli ve hassas bir programda talihsiz bir şekilde siyasete alet etmiştir"dedi.


AK Parti milletvekilinin CHP Genel Başkanını hedef alan açıklamasına tepki gösteren İlhan; "Özellikle kılavuz benzetmesi çok yakışıksız olmuştur. Sayın Vekilin siyaset yapmak elbette temel hakkı ve görevidir. Ben kedisinden siyasi konuları TBMM kürsüsünden, halini hatırını sormadığı esnafımızın, zararına ürününü satmak zorunda kalan çiftçimizin yanında, neredeyse hiç gezmediği şehrimiz caddelerinde ve tabii ki basının önünde yapmasını beklerdim. Şehrimizde esnaftan tutun da işçiye memurdan tutun da çiftçiye herkesin onlarca sorunu varken ve iktidar milletvekili olarak bunlardan bihaber günlerini geçirirken bugün Ahilik gibi saygın ve önemli bir konuyu hele de hiç yeri değilken siyasetin içine katmak salonda bulunan vatandaşlarımızı da üzmüştür"diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.