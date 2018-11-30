CHP Merkez İlçe Başkanlığında yeni yönetim görevine başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisinde görevinden MYK kararı ile alınan Selçuk Korkmaz'ın yerine atanan Doğan Yıldızhan, görevine başladı.

İl Binasında açıklamada bulunan Yıldızhan, MYK kararı ile Kırşehir'de yeni yönetim kurulunun görevine başladığını söyledi.

İlçe Başkanı Yıldızhan açıklamasında, “Ben ve arkadaşlarım; zor bir görev üstlendiğimizin, sorumluluklarımızın ağırlığının farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisinde kolay görev yoktur.

Bu görevi yürütürken her öneriye açık olacağız. Kapımız da zihnimiz de herkese açık olacak. Farklı her düşüncenin, bakış açısının bizi daha ileriye götüreceğinden şüphemiz yoktur”dedi.

Kırşehir'de 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin hazır olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine de hazırlandığını anlatan Merkez İlçe Başkanı Yıldızhan, “Önümüzde yerel seçimler var. Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlere en hazır partidir. Kırşehir caddeleri, sokakları güzel günleri kulaktan kulağa konuşmaya başladı bile. Halkımızla beraber, medeniyetler beşiği Anadolu'nun bu kadim şehrini, Kırşehir'imizi, 31 Mart'ta hak ettiği yönetime kavuşturacağız”diye konuştu.