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CHP Merkezi Spor Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Fidan; "Spor ve sportif faaliyetleri her alana yaymak istiyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Fidan, Kırşehir CHP seçim bürosu ziyaretinde sporu ve sportif her türlü faaliyeti toplumun her alanına yaymak istediklerini söyledi.


Yenice Mahallesi'ndeki CHP-İYİ Parti ortak seçim ofisinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Fidan, "Ülkemizde sağlıklı gençlerimiz ve spor yapan bireyler olmalıdır. Spor yapanlar sağlığına ve geleceğine her zaman sahip çıkar. Biz sporu ve spor faaliyetlerini her alana yaymak istiyoruz. Tüm illerde spor toplantıları, değerlendirmeleri yapıyoruz. Spor insana başarı getirir" dedi.


Program CHP adayı Ekicioğlu ve il başkanlarının konuşmasının ardından sona erdi.

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