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CHP Milletvekili İlhan, "Online eğitim süreci ile okullardaki kantincilerin sorunları nasıl çözülecek"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM’inde online eğitimle birlikte okullardaki kantin işletmecilerinin durumlarının ne olacağını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM'inde online eğitimle birlikte okullardaki kantin işletmecilerinin durumlarının ne olacağını sordu.


Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, koronavirüs salgını ile birlikte pandemi sürecine girildiğini ve büyük önem arz ettiği için mecburi tedbirlerin alındığını, bu durumun da yaşamın tüm noktalarına olduğunu gibi çalışma hayatına da olumsuz yansımaları olduğunu belirterek iş yerlerinde esnek çalışmaya geçilmesi, okullarda uzaktan eğitim döneminin yaşanmasıyla kantin işletmecilik sektöründeki kişilerin de ciddi mağduriyetler yaşadıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerini gündeme getirerek Milli Eğitim Bakanına kantin esnafının hali hazırdaki sorunlarının giderilmesi yönünde çalışmaların olup olmadığı sorusunu yöneltti.


Birçok kantincinin pandemi süreci ile birlikte borçlarını ödeyemediğine dikkat çeken İlhan, okulların yarı zamanlı açılması ihtimali söz konusu olursa kira bedellerinin azaltılması veya destekleme adına belirli bir süre alınmaması yönünde bakanlığın çalışmasının olup olmadığının da kamu oyuna paylaşılması gerektiğini ifade etti.

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