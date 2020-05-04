İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Milletvekili İlhan, "Veteriner hekimlerin özlük haklarında iyileşmeye gidilmeli"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir milletvekili Metin İlhan, veteriner hekimlerin özlük haklarında iyileşmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.


Milletvekili Metin İlhan, sağlığın başka bir önemli kolunu oluşturan hayvan sağlığı, gıda kontrolü ve denetimi gibi çalışmaları gerçekleştiren sağlık alanının bir diğer sınıfında yer almakta olan veteriner hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunu gündeme taşıdı.


İlhan, "İnsan sağlığı için titizlik ve hassasiyetle görevlerini icra eden sağlık hizmetlerinin sahadaki emekçileri arasında olan veteriner hekimler ile zoonoz gibi hayvandan insana geçen hastalıklarla amansız bir şekilde mücadele eden sağlık emekçilerinin özellikle de içinden geçtiğimiz günlerde ekonomik açıdan ve özlük hakları bağlamında, yeni yapılan düzenlemeler kapsamında yer almaları gerekir"dedi.


Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu ifade eden milletvekili İlhan, güvenlik görevlisi, temizlik, hasta karşılama, tekniker gibi bizzat sağlık hizmetlerinin içinde aktif olarak çalışan diğer sağlık emekçilerinin sanki farklı kurumlarda çalışıyorlarmış ve sağlıkta şiddetten uzaklarmış gibi kendileriyle ilgili bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.