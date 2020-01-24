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CHP Milletvekili Metin İlhan:

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993 tarihinde barışı istemeyenler tarafından katledildiğini söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde barışı istemeyenler tarafından katledildiğini söyledi.


Milletvekili İlhan, Uğur Mumcu'nun ölümünün 27. Yıl dönümünde yaptığı açıklamada; “Uğur Mumcu, bu ülkeye bir arada olmanın önemini, kardeşliği ve dayanışmayı her defasında anlatan ve kaleme alan bir aydındı. Ülkede, aydınlığı karanlığa dönüştürmek isteyenlere ve ülkeyi bölmek, kutuplaştırmak amacında olanlara her zaman karşı durmuş, halkın ve ezilenlerin sesi olan bir gazeteci, bir yazar olarak doğruları, gerçekleri tüm şeffaflığıyla yansıtmış, her daim barış, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapmıştır”dedi.

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